Acidente: bebê morre após ser arremessado e outras três pessoas ficam feridas em rodovia do Acre

Um grave acidente de carro foi registrado na tarde desta terça-feira (23), próximo a um trecho em construção na BR-317, na localidade da Estrada da Variante. Segundo informações preliminares, um bebê de apenas seis meses teria morrido e outras três pessoas ficaram feridas.

De acordo com áudios que circulam em grupos nas redes sociais, o motorista do carro teria perdido o controle e capotou o veículo. O bebê teria sido lançado para fora do carro.

Equipes de resgate do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas junto com o Corpo de Bombeiros, que se deslocaram até o local. Os ocupantes dos veículos, que ficaram presos nas ferragens, foram resgatados e encaminhados para o Pronto-Socorro de Rio Branco.

Os nomes das vítimas e imagens do local ainda não foram divulgados. Matéria em atualização. Veja o vídeo do local do acidente: