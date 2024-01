Acreana é resgatada após suspeitas de trabalho análogo à escravidão em Santa Catarina

Uma acreana de 19 anos foi resgatada após suspeita de maus-tratos no trabalho. O caso aconteceu no Litoral Norte de Santa Catarina. A mulher para qual ela trabalhava foi indiciada pelo crime na última quinta-feira (5).

A princípio a Polícia Civil iniciou investigação sob suspeita de trabalho análogo à escravidão, no entanto, o crime não ficou comprovado. As investigações itiveram início após denúncia feita por uma pessoa, que ao passar pelo local, ouviu a jovem chorando.

De acordo com o delegado responsável pelo caso, a mulher “tinha liberdade de ir e vir quando quisesse”, mas permanecia na casa por não ter para onde ir. Ela foi acolhida pela suspeita e com o passar do tempo a convivência teria ficado ruim.

A jovem foi acolhida pelo projeto Coletivo Mulheres do Brasil em Ação (CMBA), que atua junto a vítimas de violência doméstica. A suspeita de maus-tratos responde pelo caso em liberdade.