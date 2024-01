Adesg acerta contratação do goleiro Douglas Henrique, ex-América

O goleiro Douglas Henrique, 32, base do Flamengo e ex-América, do Rio de Janeiro, desembarca nesta quarta, 17, na capital acreana e na quinta, 18, será apresentado pela diretoria da Adesg para a disputa do Campeonato Estadual. O atleta é a última aquisição do Leão antes do início da competição.

“Estávamos precisando de mais uma peça para o gol e conseguimos fechar com o Douglas Henrique. Ele foi bem indicado e chega para ser uma peça importante no nosso grupo”, declarou o técnico Zé Marco.

Dois períodos

O elenco da Adesg trabalha em dois períodos nesta quinta na sequência da preparação visando a estreia do Estadual. O primeiro compromisso do Leão será no dia 17 de fevereiro contra o Andirá, no Florestão.

Segundo amistoso

A Adesg fará no sábado, 20, no estádio Nabor Júnior, em Senador Guiomard, o segundo amistoso da fase de preparação, O Leão vai enfrentar o Galvez e Zé Marco espera contar com as voltas dos atacantes Alan e Índio.