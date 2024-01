Adesg inicia preparação para o Estadual em Senador Guiomard

Ainda sem o elenco completo por causa dos custos das passagens aéreas, o elenco da Adesg inicia nesta quarta, 3, em Senador Guiomard, a preparação para disputa do Campeonato Estadual de 2024. 15 atletas devem participar do primeiro treinamento e a comissão técnica espera ter o grupo completo até o próximo dia 10.

“Vamos iniciar o trabalho. Temos uma grande responsabilidade porque a nossa meta é lutar pela conquista do título”, comentou o técnico Zé Marco.

Marcus Vinícius fechado

O atacante Marcus Vinícius, ex-Rio Branco, Atlético e Galvez, é mais uma contratação da Adesg para disputa do Estadual. O atleta estava atuando no Centro Oeste, de Goiás, e retorna para o Leão.

“O Marcus Vinícius vai chegar para ser um camisa 9. Essa é uma aquisição importante”, avaliou o treinador.

Estreia no dia 17

A Adesg estreia no Estadual no dia 17 de fevereiro, às 15 horas, no Florestão, contra o Andirá.