Adolescente de 15 anos é baleado com dois tiros enquanto conversava na varanda da casa de amigo

A tentativa de homicídio ocorreu na tarde desta quinta-feira (18), na travessa Morada do Sol, no bairro Taquari, no Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações repassadas pela Polícia Militar, dois homens em uma motocicleta chegaram na Travessa Morada do Sol, onde seria a casa de um integrante de uma organização criminosa que teria migrado para outra facção. Nesse momento, o garupa desceu e chamou um adolescente de 15 anos, identificado com as iniciais, J.P.S.S, que estava na varanda da casa de um amigo, e já foi efetuando vários disparos em sua direção. Logo em seguida, a dupla criminosa se evadiu do local tomando rumo ignorado.

Populares que presenciaram a ação criminosa ficaram estarrecidos e amedrontados, porém ligaram logo para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), e duas viaturas foram enviadas para atender a ocorrência. Assim que os socorristas chegaram, encontraram o adolescente deitado no chão da varanda, sangrando bastante. Nesse momento, todos os procedimentos foram realizados e a vítima foi encaminhada para o Pronto-Socorro da capital em estado de saúde estável. Dois disparos atingiram o braço esquerdo, chegando a transfixar, e o tórax.

Ele foi entregue para a equipe médica plantonista da unidade de saúde e passará por exames mais detalhados.

Segundo a mãe do garoto, identificada como Dona Lenir, seu filho não tem nenhum envolvimento com organização criminosa. De acordo com ela, o adolescente tem o costume de ir para a casa do amigo, onde a tentativa de homicídio aconteceu.

A Polícia Militar foi informada e militares do Segundo Batalhão estiveram no local. Os agentes colheram informações e realizaram buscas na tentativa de prender os atiradores, no entanto, nenhum suspeito foi localizado.

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), deverá investigar o caso.