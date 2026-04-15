Gestão estadual busca equilibrar a revitalização do centro histórico com o apoio aos pequenos negócios da economia solidária

A governadora Mailza Assis, afirmou em coletiva de imprensa, nesta quarta-feira (15), que o governo tem um projeto para realocar os comerciantes da Feira da Economia Solidária.

Os empreendedores estão atualmente no Calçadão do Mercado Velho. “Nós já temos um projeto para lá. A intenção é organizar um espaço adiante para colocá-los lá de forma também mais confortável, mais agradável, também de forma que não percam esse movimento, que não percam as oportunidades de negócios que eles têm aqui pelo movimento que tem aqui”, disse.

A governadora assinou, nesta quarta, a ordem de serviço da execução da etapa de urbanização do Calçadão do Mercado Velho. A previsão de entrega é para o mês de maio.

“Essa é a nossa programação, o nosso projeto. Claro que imediatamente o que a gente pode entregar é isso aqui, mas já fazendo um compromisso com a população e com a economia solidária de organizar um espaço para eles ficarem bem estabelecidos”, afirmou.

Com a assinatura da ordem de serviço da nova etapa da obra, marca uma nova fase na melhoria da infraestrutura urbana da capital, com mais acessibilidade e valorização do espaço público tradicional de Rio Branco.