Alexandre Correa diz ser “corno” e dispara: “Esse título ninguém tira”

Depois de Edu Gudes ser apontado como novo affair de Ana Hickmann, Alexandre Correa, ex-marido da apresentadora, decidiu falar sobre o episódio. Em entrevista para o canal de Ricardo Feltrin no YouTube, o empresário afirmou que já foi chamado de tudo. “Canalha e corno”, disse.

“Eu completei todas as casinhas: estelionatário, formador de pirâmide, canalha e corno. Eu completei todos os quadrinhos. Isso é maravilhoso. Está ótimo. Está ótimo pra mim. Está super confortável!”, continuou.

Correa seguiu lembrando que Ana havia rasgado elogios a ele e deu a entender que foi trocado por Edu: “Em outubro ela disse no canal dela que o Alexandre era o melhor pai e marido do mundo, ela só se esqueceu de contar isso na rede Record. Que pena, né? Ela mudou rápido de opinião. E eu sou louco e eu sou culpado, eu sou agressor. Drogado, jogador, formador de pirâmide, isso tudo. Está bom. Está ótimo. Mas eu sou corno também, desculpa, tá?”.

Alexandre completou ressaltando que o casal não se entendia como antes e que agora entendia alguns sinais vindos da ex-mulher. “Esse título ninguém me tira, mas é isso. Bastava uma boa conversa amigo, era só chegar e falar: ‘Eu estou gostando de outro moço’. Não havia comunicabilidade. De uma hora pra outra adquiriu um segundo celular. Depois, ter me colocado pra fora do quarto”.

E prosseguiu: “Ela andava com um monte de seguranças e passou a dispensá-los. Por diversas vezes, arrumava briga e dizia pra eu sair de casa e só aparecer no dia seguinte. Desligava o celular, proibia as pessoas de me falar se ela estava em casa. Ela coagia muito as pessoas a não me passar informação. Então, agora, a gente vai ligando os fatos, a gente sabe onde a Ana Hickmann foi”.

Correa garantiu que pode afirmar que o caso existiu e não foi uma fake news como os artistas contaram. “Dá pra saber aonde é que ela foi por causa do segundo celular, por que dispensar segurança? Por conta disso tudo. Então, agora tudo faz sentido. Até porque o ano passado foi um inferno. Caótico”.

Para quem não lembra, desde março do ano passado o ex-casal não tinha vida amorosa. Segundo Hickmann, os dois dormiam em quartos separados. Em novembro, Ana acusou Alexandre de violência doméstica, denunciando-a e pedindo o divórcio logo em seguida. Desde então, os dois seguem brigando na Justiça pela guarda de Alezinho, de 10 anos, fruto do relacionamento, por dívidas e pelas empresas que administravam juntos.