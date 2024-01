Anitta viraliza dançando em after da virada: “Mais louca que o Batman”

O nome de Anitta chegou aos assuntos mais comentados do Brasil, nesta terça-feira (3/1). Isso porque um vídeo em que a cantora aparece dançando na beira de uma piscina viralizou nas redes sociais.

Nas imagens, a Poderosa aparece com uma taça na mão, rindo bastante e fazendo uma coreografia ao lado de outras pessoas. Nas redes sociais, muitos usuários brincaram com a situação: “Anitta mais louca que o batman no seu próprio Piscinão de Ramos curtindo um after de ano novo”, comentou a conta que compartilhou a gravação (confira aqui)

Anitta mais louca que o batman no seu próprio psicinão de ramos curtindo um after de ano novo pic.twitter.com/WUn1YnfA4R — Anitta Life | Fan account (@AnittaLifeS) January 1, 2024

Outra pessoas ainda aproveitou para gargalhar do momento da cantora. “Me julguem mas ficar louca a esse ponto é uma delícia”, disse um perfil. “Tá mais para o coringa do que o Batman, sei lá”, falou outro. “Ela está claramente fazendo de brincadeira. No fim do vídeo dá para perceber”, pontuou um terceiro.