Após homem sair de facção, criminosos vão até onde ele mora, expulsam crianças e colocam fogo em casa

Uma casa em madeira foi totalmente destruída pelo fogo na tarde deste sábado (06), na Rua São Paulo, no bairro Taquari, no segundo distrito de Rio Branco (AC).

Segundo informações repassadas pela Polícia Militar, um homem que integrava uma organização criminosa, que atua no bairro, resolveu rasgar a camisa e participar de uma facção rival. Esse seria o principal motivo que levou homens a irem na casa e incendiarem o imóvel. No momento, crianças estavam dentro da casa e os criminosos ordenaram que eles saíssem. Em seguida, atearam fogo na casa e fugiram do local.

Populares que notaram as chamas se espalhando acionaram o Corpo de Bombeiros e uma guarnição de salvamento e incêndio do Segundo Batalhão Bombeiro Militar foi ao local, porém, quando chegaram, a casa já tinha sido tomada pelo fogo. A ação rápida da guarnição evitou que o fogo se propagasse para as casas vizinhas. Logo após o incêndio ter sido controlado, os militares informaram as autoridades sobre o sinistro.

A Polícia Militar, por meio do Segundo Batalhão, foi chamada, e uma guarnição esteve no local colhendo informações sobre o ocorrido.

As informações ainda dão conta de que a pessoa que morava na casa teria saído do bairro, pois estaria jurada de morte.

O caso será investigado pela Polícia Civil.

VEJA O VÍDEO: