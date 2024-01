Após show de Réveillon, Cristiano Ronaldo posta vídeo treinando ao som de Luan Santana

Nesta segunda-feira (8/1), Ronaldo publicou na sua rede social, para mais de 617 milhões de seguidores, um vídeo mostrando o treino das costas com a canção Deja Vu, gravação de Luan com Ana Castela.

“Cristiano me mandou uma mensagem e fez o convite. Era pra ser uma surpresa pra mãe dele… Sempre fui fã do trabalho do Cristiano e saber que ele e a família dele também admiram o meu, é muito legal.”, revelou Luan sobre o convite para animar o Réveillon da família portuguesa.

Para a noite ficar melhor ainda, o cantor ainda ganhou um presente do craque e reagiu com surpresa: “Pelo amor de Deus, é o meu primeiro Rolex. Que momento! Das mãos do homem. Vou por ele agora.”