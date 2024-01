Ataque criminoso deixa três pessoas baleadas no Segundo Distrito de Rio Branco

Um ataque criminoso deixou três pessoas baleadas na noite desta quarta-feira (3), no bairro Belo Jardim I, no segundo distrito de Rio Branco (AC). O incidente ocorreu na Rua da Paz, quando sete indivíduos fortemente armados desembarcaram de um carro preto, abrindo fogo contra três jovens que pedalavam suas bicicletas nas proximidades da Igreja Assembleia de Deus.

Segundo relatos de Ana Cristina, namorada de uma das vítimas, ela aguardava seu namorado na igreja quando o ataque ocorreu. Seu namorado, juntamente com o irmão e um amigo, foi surpreendido pelos criminosos. Após os disparos, os agressores fugiram rapidamente.

Entre as vítimas, David da Silva Souza, mecânico de motos de 20 anos, foi o mais gravemente ferido, atingido por pelo menos sete tiros. Seu irmão, Edenildo da Silva Souza, de 26 anos, recebeu um disparo no tórax, enquanto o amigo Gustavo foi atingido no braço. Os dois últimos foram conduzidos para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do segundo distrito por populares.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e prontamente atendeu às vítimas. A equipe médica constatou a gravidade dos ferimentos de Edenildo, que foi transferido para o Pronto Socorro em estado estável, embora tenha perdido uma quantidade significativa de sangue. Gustavo, com ferimento no braço, recebeu alta minutos após ser atendido.

David, o paciente mais crítico, teve sorte, conforme relato da equipe médica do SAMU. Dos sete disparos, cinco atingiram membros inferiores sem gravidade, e dois atingiram seu tórax, sem causar danos a órgãos vitais. Ele foi entregue consciente e orientado no Pronto Socorro, onde recebeu os cuidados necessários.

A Polícia Militar, por meio do segundo batalhão, foi informada imediatamente e esteve no local para coletar informações. As autoridades realizaram diligências na tentativa de localizar e prender os responsáveis pelo ataque. A Polícia Civil assumirá a investigação para esclarecer a autoria e a motivação por trás deste violento atentado.