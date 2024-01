Cadela com 30 cm de focinho, o “maior do mundo”, surpreende web

Lapsha é uma cadela da raça borzoi que tem feito sucesso na internet por um motivo especial: ela tem o “maior focinho do mundo”. Segundo os tutores, que vivem no Canadá, o “nariz” da doguinha de 6 anos mede quase 30,5 centímetros.

Apesar de todo o charme, Lapsha passa por situações hilárias e atrapalhadas devido ao tamanho do focinho. A característica a deixa desajeitada, além de ajudar a bagunçar tudo por onde ela passa. Os tutores da borzoi compartilham o dia a dia do animal com quase 110 mil pessoas no Instagram.