Calendário Esports 2024: confira datas de torneios de LoL, CS2 e mais!

O ano de 2024 já começou, trazendo consigo a promessa de intensos desafios e conquistas nos esports. Nesta temporada, os jogadores e torcedores podem esperar uma competição acirrada em diversas modalidades, desde League of Legends, Valorant e até o novíssimo Counter-Strike 2.

O Voxel trouxe um calendário para você ficar por dentro das datas dos principais torneios de esportes eletrônicos. Dos campos de batalha de Valorant às arenas de League of Legends, explore conosco as datas e detalhes dos torneios que prometem agitar o cenário com talento, rivalidade e momentos memoráveis!

Apex Legends

A TSM foi a grande campeã do ALGS Championship 2023.Fonte: JOE BRADY (@JOEBRADYPHOTO)/ALGS

S1 Pro League: 21 de janeiro a 17 de março

S1 Playoffs: junho

S2 Pro League: não informado

S2 Playoffs: não informado

Championship: não informado

Call Of Duty

A NY Subliners levou três dos troféus da COD League, sendo um deles o Championship 2023.Fonte: Call of Duty League

Major I – Boston Breach: 25 de janeiro a 28 de janeiro

Major II – Miami Heretics: 21 de março a 24 de março

Major III – Toronto Ultra: 16 de maio a 19 de maio

Major IV – Carolina Royal Ravens: 20 de junho a 23 de junho

CDL Championship 2024: julho

Counter-Strike 2

O título da FURIA do Elisa Masters Espoo 2023 encerrou um jejum de cinco anos na carreira de Gabriel “FalleN”.Fonte: Reprodução/Instagram

BLAST Premier Spring Groups: 22 a 28 de janeiro

IEM Katowice: 31 de janeiro a 11 de fevereiro

ESL Challenger League Season 47: fevereiro a junho

RMR Américas do PGL Major Copenhagen: 1 a 4 de março

BLAST Premier Spring Showdown: 6 a 10 de março

PGL Major Copenhagen: 17 a 31 de março

IEM China: 8 a 14 de abril

ESL Pro League Season 19: 23 de abril a 12 de maio

ESL Challenger April: 26 a 28 de abril

IEM Dallas: 27 de maio a 2 de junho

ESL Impact League Season 5 Finals: 31 de maio a 2 de junho

BLAST Premier Spring Final: 12 a 16 de junho

ESL Challenger Jönköping: 14 a 16 de junho

BLAST Premier Fall Groups: 26 de julho a 4 de agosto

IEM Cologne: 7 a 18 de agosto

BLAST Premier Fall Showdown: 21 a 25 de agosto

ESL Pro League Season 20: 3 a 22 de setembro

BLAST Premier Fall Final: 25 a 29 de setembro

ESL Challenger Atlanta: 4 a 6 de outubro

IEM Fall 2024: 7 a 13 de outubro

ESL Challenger League Season 48: Julho – novembro

ESL Challenger Atlanta: 4 a 6 de outubro

ESL Impact Season 6 Finals: novembro

BLAST Premier World Final: 13 a 17 de novembro

ESL Challenger Katowice: 22 a 24 de novembro

Perfect World Major Shanghai: dezembro

Dota 2

Team Spirit foi a grande campeã do International 2023 e a segunda equipe a levantar a Égide mais de uma vez.Fonte: Dota2

DreamLeague S22: 25 de fevereiro a 10 de março

ESL One Europe: 22 de abril a 28 de abril

DreamLeague S23: 20 de maio a 26 de maio

The International 2024: Setembro a Outubro

DreamLeague S24: 27 de outubro a 10 de novembro

ESL One Asia: 09 de dezembro a 15 de dezembro

EA Sports FC 24

Maior vencedor do futebol virtual, Paulo Henrique “PHzin” também é conhecido por Pelé dos gramados virtuais.Fonte: EletronicArts

FC Pro Open Semana 5: 08 de janeiro

FC Pro Open Semana 6: 15 de janeiro

FC Pro Open Semana 7: 22 de janeiro

FC Pro Open Semana 8: 29 de Janeiro

FC Pro Open Championship: não informado

Pro Leagues: Fevereiro a Maio

eLibertadores: 10 de fevereiro a 13 de março

UEFA Euro 2024: não informado

Pro World Championship: Junho

Fortnite

A dupla Cooper e Mero são campeões da Fortnite Championship Series de 2023, levando para casa com US$ 1 milhão (cerca de R$ 5 milhões).Fonte: Epic Games

Major 1:

Open Qualifier 1: 26 a 28 de janeiro de 2024

Open Qualifier 2: 2 a 4 de fevereiro de 2024

Upper Semis e Lower Semis: 16 a 18 de fevereiro de 2024

Grand Finals: 24 a 25 de fevereiro de 2024

Major 2:

Open Qualifier 1: 12 a 14 de abril de 2024

Open Qualifier 2: 19 a 21 de abril de 2024

Upper Semis e Lower Semis: 3 a 5 de maio de 2024

Grand Finals: 11 a 12 de maio de 2024

Major 3:

Open Qualifier 1: 14 a 16 de junho de 2024

Open Qualifier 2: 21 a 23 de junho de 2024

Upper Semis e Lower Semis: 19 a 21 de julho de 2024

Grand Finals: 27 a 28 de julho de 2024

Fortnite Champion Series 2023 Global Championship:a ser anunciado.

Free Fire

Brasileiros da Magic Squad conquistaram o título mundial ao vencer o FFWS 2023.Fonte: Garena Free Fire

ESL Snapdragon Pro Series Season 4: Brazil Open: 03 de janeiro a 06 de janeiro

ESL Snapdragon Pro Series Season 3: Challenge Season: 05 de janeiro a 03 de março

ESL Snapdragon Pro Series Season 4: Challenge Season: 26 de janeiro a 25 de fevereiro

ESL Snapdragon Pro Series Season 4: Masters Season: 13 de abril a 14 de abril

FFWS Global Finals: novembro

Copa Free Fire: não informado

Liga Brasileira de Free Fire: não informado

GameChanger League: não informado

GameChanger Draft: não informado

League of Legends

A LOUD conquistou o tricampeonato na grande final do 2º Split do CBLOL 2023.Fonte: LoLEsportsBR

CBLOL 2024 Etapa 1: 20 de janeiro a 17 de março

CBLOL Academy: 5 de fevereiro a 28 de abril

Ignis Cup (etapas, playoffs e Academy): a ser anunciado

LEC Winter: 13 de janeiro a 18 de fevereiro

LPL Spring: 15 de janeiro a 15 de abril

LCK Spring: 17 de janeiro

PCS Spring: 19 de janeiro

CBLOL 1º Split: 20 de janeiro a 20 de abril

LCS Spring: 20 de janeiro

LLA Opening: janeiro a abril

CBLOL Academy 1º Split: 5 de fevereiro a 28 de abril

CBLOL 2024 Fase Eliminatória: 22 de março a 14 de abril

Grande Final CBLOL 2024 1 Etapa: 20 de abril

MSI: 1º a 19 de maio

Worlds: 24 de setembro a 2 de novembro

Rocket League 2024

Em 2023, a FURIA foi a grande campeã do Spring Invitational da Rocket League Championship Series América do Norte.Fonte: Nerd Street

RLCS MAJOR 1 Open Qualifier #1: 26 a 28 de janeiro

RLCS MAJOR 1 Open Qualifier #2: 9 a 11 de fevereiro

RLCS MAJOR 1 Open Qualifier #3: 23 a 25 de fevereiro

RLCS Major 1: Março (a ser anunciado)

Janela de transferência: 1 a 14 de abril

RLCS MAJOR 2 Open Qualifier #4: 19 a 21 de abril

RLCS MAJOR 2 Open Qualifier #5: 3 a 5 de maio

RLCS MAJOR 2 Open Qualifier #6: 17 a 19 de maio

RLCS Major 2: Junho (a ser anunciado)

Rocket League World Championship: Setembro (a ser anunciado)

Overwatch

Florida Mayhem foram os campeões da última edição da Overwatch League Championship, em 2023.Fonte: EsportsIlustrated

A Activision Blizzard anunciou, em 23 de janeiro, sua nova competição oficial de Overwatch, sendo a Champions Series, organizada pelo grupo ESL FACEIT. Regiões do Brasil e de toda a América Latina não foram incluídos.

Overwatch Champions Series (OWCS) 2024 – América do Norte e EMEA

Classificatória Aberta #1: março

Competição Inicial: março

OWCS Major (DreamHack Dallas): 31 de maio a 2 de junho

Finais de Temporada (DreamHack Stockholm): não anunciado

Overwatch Champions Series (OWCS) 2024 Ásia

Classificatória Aberta: fevereiro

Competição Inicial: março

Torneios Regionais: ao longo do ano

OWCS Major (DreamHack Dallas): 31 de maio a 2 de junho

Finais de Temporada (DreamHack Stockholm): não anunciado

PUBG: Battlegrounds

Em dezembro de 2023, final da PUBG Mobile Global Championship 2023 atingiu pouco menos de um milhão de espectadores simultâneos.Fonte: Divulgação/Tencent

PUBG Mobile Pro League Southeast Asia: fevereiro

PUBG Mobile Pro League North America: de março a abril

PUBG Mobile Global Open: março a abril

PUBG Mobile Pro League Brazil and Latin America: de março a maio

PUBG Mobile Pro League Africa: de maio a abril

PUBG Mobile Pro League Arabia: de maio a junho

Mid Season Tournament: julho

PUBG Mobile Pro League Turky and Europe: não informado

PUBG Mobile Global Championship: novembro a dezembro

Rainbow Six Siege

Karl “Alem4o” foi o único brasileiro do elenco campeão do mundo com o time europeu da G2.Fonte: Ubisoft/@ericananmalay

Six Invitational 2024: 13 a 25 de fevereiro Grupos: 13 a 17 de fevereiro – não abertos ao público Playoffs – Parte 1: 19 a 21 de fevereiro – não aberto ao público Eliminatórias – Parte 2: 23 a 25 de fevereiro – aberto ao público no Ginásio do Ibirapuera

Major R6: não anunciado

BLAST R6: não anunciado

VALORANT

A conquista do Valorant Champions 2023 ficou para a Evil Geniuses (EG).Fonte: Riot Games

VCT 2024 Kick-Off Tournament: janeiro a fevereiro

Valorant Premier 1: janeiro a abril

VCB Etapa 1: fevereiro a abril

Valorant Challengers I: fevereiro a abril

Valorant Masters Madrid: março

Playoffs VCB Etapa 1: abril

International League 1: abril

Valorant Premier 2: maio a agosto

Valorant Challengers II: maio a agosto

Valorant Masters Shanghai: maio

VCB Etapa 1: maio a julho

Playoffs VCB Etapa 1: julho a agosto

Valorant Challengers Ascension: agosto a setembro

Valorant Champions: agosto

Ascension: setembro

Temporada 2025: outubro a dezembro

Valorant Game Changers Championship: novembro

Valorant Premier 3: setembro a dezembro

Street Fighter 6, Mortal Kombat 1 e outros jogos de luta

Dominicano Saul Leonardo “MenaRD” Mena II venceu a Capcom Cup IX e se tornou bicampeão do torneio.Fonte: Capcom

Capcom Cup X: 21 a 25 de fevereiro

Mortal Kombat 1 Pro Kompetition: 2 e 3 de março

EVO Japan 2024: 27 de abril a 29 de abril

EVO 2024: 26 de julho a 28 de julho

Eventos Especiais 2024

A Brasil Game Show (BGS) é um evento anual para entusiastas de videogames.Fonte: Brasil Game Show

Campus Party Brasil: março

Panamerican Esports Games Rio: 01 de junho a 09 de junho

Gamescom Latam: 26 de junho a 30 de junho

Game XP: 25 de julho a 28 de julho

Brasil Game Show: 09 de outubro a 13 de outubro

CCXP: 05 de dezembro a 08 de dezembro

Observação: as datas dos torneios podem sofrer alterações, mais eventos serão adicionados de acordo com confirmações de seus organizadores.