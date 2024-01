Cão que pegou sete tiros de borracha é resgatado e projeto faz vaquinha solidária em Rio Branco

A página do Projeto “Amor Animal”, expôs um caso chocante nesta quarta-feira (3) de violência e maus-tratos contra um cachorro, em Rio Branco (AC). Nas redes, os proprietários compartilham a história do cachorro batizado como Rambo, que foi alvejado com sete tiros de bala de borracha na cabeça.

De acordo com informações, a situação do animal, que enfrenta essa condição há muitos dias, só veio à tona quando terceiros resgataram o animal nesta quarta-feira (3). Nas imagens, é possível ver que as larvas consumiram uma parte considerável de sua cabeça, chegando ao osso do crânio e possivelmente atingindo o cérebro. Em estado crítico, o animal está em observação, a página iniciou um apelo desesperado à comunidade por ajuda.

A pessoa responsável pelo cachorro, identificada como Fernanda Evelyn, disponibilizou um número de conta (054.423.822-21) para doações, visando angariar fundos para os cuidados médicos necessários.

Ao ContilNet, Fernanda reltaou que o animal precisará de recursos e um período extenso para garantir sua recuperação.

“Rambo precisa de ajuda para custear os gastos da clínica onde está internado. Ele foi resgatado hoje, após terceiros pedirem socorro. Segundo informações, o cachorro foi alvo de inúmeros tiros de bala de borracha na cabeça, e já enfrenta essa condição há 15 dias. Recebi o pedido hoje e assumi a responsabilidade por ele. Rambo perdeu uma parte significativa de sua cabeça, chegando diretamente ao osso. Foi higienizado, medicado e está com uma faixa na cabeça, permanecendo internado para monitorar sua evolução”, afirmou.