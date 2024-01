Com mais de 2 mil vagas, Ufac adere ao Sisu; veja o cronograma da seleção

A Universidade Federal do Acre (Ufac) assinou o termo de adesão ao Sistema de Seleção Unificada (Sisu). Ao todo, a instituição ofertará 2,3 mil vagas nos 46 cursos de graduação em Rio Branco e no Campus Floresta, em Cruzeiro do Sul.

Uma novidade deste ano no Sisu é que o ingresso nos cursos acontecerá em edição única, não tendo mais segunda edição no meio do ano, como nos anos anteriores. As vagas disponibilizadas abrangem os cursos de primeiro e segundo semestre.

A seleção acontece com base nas notas o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2023. Os alunos que completaram os estudos em escolas públicas do Acre terão o bônus regional de 15% na nota final do exame.

Também serão contemplados com o bônus, estudantes de Guajará e Boca do Acre (AM); e de Nova Califórnia, Extrema e Vista Alegre do Abunã (RO).

Veja o cronograma:

Inscrições: 22 a 25 de janeiro de 2024

Local: Portal Acesso Único, com os dados de acesso da conta gov.br

Resultado da chamada regular: 30 de janeiro de 2024