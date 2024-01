Concurso Nacional Unificado: veja os 6 melhores salários do CNU!

Estão publicados os editais do Concurso Nacional Unificado, com 6.640 vagas ofertadas para 21 órgãos e entidades do Poder Executivo Federal!

Com isso, surge uma dúvida entre os concurseiros, quais são os melhores salários ofertados no CNU? Para responder essa pergunta, o Direção Concursos preparou um levantamento com os 6 melhores salários dos cargos que estarão presente no Concurso Nacional Unificado!

As inscrições terão início no dia 19 de janeiro e seguem abertas até o dia 9 de fevereiro de 2024. Provas serão realizadas no dia 5 de maio.

O Concurso Nacional Unificado oferta 6.640 vagas de níveis médio e superior e o Direção Concursos preparou o material mais completo e o time de professores mais qualificado do mercado para te ajudar a conquistar sua vaga!

6 Melhores salários do Concurso Nacional Unificado

MAPA

O Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA) oferta 520 vagas para diversos cargos, dentre ele está o de Auditor-Fiscal Federal Agropecuário, que está presente no bloco 3 do Concurso Nacional Unificado e irá ofertar 240 vagas para as seguintes especialidades:

Auditor-fiscal federal agropecuário – Engenheiro Agrônomo: 116 vagas;

Auditor-fiscal federal agropecuário – Médico Veterinário: 55 vagas;

Auditor-fiscal federal agropecuário – Químico: 12 vagas;

Auditor-fiscal federal agropecuário – Farmácia: 11 vagas;

Auditor-fiscal federal agropecuário – Zootecnista: 6 vagas; e

Tecnologista – Meteorologista ou Ciências Atmosféricas: 40 vagas.

Os aprovados farão jus ao sexto maior salário ofertado no CNU, que é de R$ 15.897,33. Veja mais informações na matéria!

Concurso Nacional Unificado – PREVIC

A Superintendência Nacional de Previdência Complementar (PREVIC), presente nos blocos 2, 6 e 7 do Concurso Nacional Unificado, ofertará 40 vagas para os cargos de Analista Administrativo e Especialista em Previdência Complementar!

O destaque fica para o cargo de Especialista em Previdência Complementar, que possui o salário inicial de R$ 15.904,49. Serão ofertadas 25 vagas para o cargo, que está presente no bloco 6 do CNU.

Para concorrer ao cargo, é necessário possuir nível superior em qualquer área de formação. Veja mais detalhes da PREVIC no Concurso Nacional Unificado!

ANTAQ

A Agência Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ) está presente no Concurso Nacional Unificado e irá ofertar 30 vagas para o cargo de Especialista em Regulação de Servidores de Transportes Aquaviários. A ANTAQ está presente no bloco 6 do CNU.

As vagas serão distribuídas da seguinte forma:

Ampla concorrência: 22 vagas

Pessoas com deficiência: 2 vagas

Negros: 6 vagas

O cargo, que exige nível superior em qualquer área de formação, oferece o salário inicial de R$ 16.413,35. Saiba todas as informações na matéria!

Concurso Nacional Unificado – ANEEL

A Agência Nacional De Energia Elétrica (ANEEL), estará presente no bloco 1 do Concurso Nacional Unificado e irá ofertar 10 vagas para o cargo de Especialista em Regulação de Serviços Públicos de Energia no CNU!

As vagas serão distribuídas da seguinte maneira:

Ampla concorrência: 7 vagas

Pessoas com deficiência: 1 vaga

Negros: 2 vagas

A remuneração inicial do cargo de Especialista em Regulação de Serviços Públicos de Energia é de R$ 16.413,35. O aprovado terá carga horária de 40 horas semanais.

Veja mais detalhes na matéria!

MDIC

O Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), presente nos blocos 6 e 7 do Concurso Nacional Unificado, irá ofertar 110 vagas para os cargos de Analista Técnico-Administrativo, Economista e Analista de Comércio Exterior.

O destaque fica para o cargo de Analista de Comércio Exterior, com 50 vagas ofertadas, possui o salário inicial de R$ 20.924,80.

O cargo em questão exige o seguinte requisito:

Analista de Comércio Exterior Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível superior em qualquer área de formação, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC).



Confira todas as informações do MDIC no Concurso Nacional Unificado na matéria!

Concurso Nacional Unificado – EPPGG

O cargo de Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental (EPPGG) está presente em seis blocos temáticos do Concurso Nacional Unificado (1, 2, 4, 5, 6, 7) e irá ofertar 150 vagas!

As vagas serão distribuídas da seguinte forma:

Bloco 1

Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental: 5 vagas

Bloco 2

Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental: 15 vagas

Bloco 3

Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental: 5 vagas

Bloco 4

Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental: 10 vagas

Bloco 5

Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental: 20 vagas

Bloco 6

Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental: 15 vagas

Bloco 7

Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental: 80 vagas

Os aprovados farão jus ao salário inicial de R$ 20.924,80, com carga horária de 40 horas semanais. O servidor será lotado na capital, Brasília/DF. Confira todos os detalhes!

AFT

O cargo de Auditor-Fiscal do Trabalho (AFT) está presente no bloco 4 do Concurso Nacional Unificado, e irá ofertar 900 vagas, além de 900 oportunidades para a formação de cadastro reserva!

Confira como será a segmentação das 900 vagas para AFT:

Ampla concorrência: 675 vagas;

Pessoa com deficiência: 45 vagas; e

Negros: 180 vagas.

De acordo com o edital, o candidato ao cargo de AFT deverá comprovar o seguinte requsito de formação:

Certificado de conclusão ou diploma, devidamente registrado em qualquer graduação, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC).

O servidor receberá o salário inicial no valor de R$ 22.921,71, acrescido de auxílio alimentação de R$ 658,00. A jornada de trabalho é de 40 horas semanais. Veja mais detalhes na matéria sobre o cargo de Auditor-Fiscal do Trabalho!