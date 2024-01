Conheça 6 motivos para incluir as aulas de jump nos treinos de 2024

Ir para a academia fazer exercícios de cardio ou hipertrofia em aparelhos estáticos pode ser uma atividade monótona e sem graça para algumas pessoas, fazendo com que elas desistam de seguir com a atividade física.

Mas não precisa ser assim. Saltar em uma mini cama elástica nas aulas de jump pode ser o segredo para quem procura uma atividade dinâmica e cheia de benefícios para a saúde. De acordo com a personal trainer Kimberlee Perry, há vários benefícios nessa atividade de baixo impacto. Conheça seis deles:

Perda de peso

Segundo Kimberlee, cada salto ativa mais de 400 músculos do corpo. Estima-se que cada 10 minutos de saltos queimem aproximadamente 100 calorias.

“Devido à adição da gravidade e da força G, quando aceleramos e desaceleramos no plano vertical, saltar em um trampolim é três vezes mais eficaz do que fazer os mesmos movimentos no chão. Por isso, exercitar-se de forma mais eficaz é a chave”, diz Kimberlee em entrevista ao jornal The Sun.

Antienvelhecimento

Os saltos contínuos ajudam a melhorar a saúde do sistema linfático, que atua limpando o fluido do tecido conjuntivo que envolve as células do corpo, removendo impurezas e resíduos, como as células mortas.

Esta drenagem linfática limpa as células, absorvendo o excesso de líquidos, gorduras, proteínas e toxinas dos tecidos e sangue e, em seguida, as elimina pelos rins.

Segundo Kimberlee, a magia do salto está na capacidade de promover a circulação correta através do sistema linfático e dos vasos sanguíneos.

Bom para os joelhos

O salto na mini cama elástica é um treino de baixo impacto. A superfície macia absorve cerca de 90% do impacto, levando a uma diminuição na incidência de lesões ou dores durante o exercício, segundo Kimberlee.

Pessoas que se exercitam depois dos 30 anos reduzem a queda natural do corpo, conseguem preservar a força óssea e muscular e vivem muito melhor Justin Paget/ Getty Images Exercícios que fortalecem os ossos e os músculos são essenciais para evitar doenças e demais problemas de saúde. Além de melhorar o equilíbrio, se exercitar ao menos duas vezes por semana é um dos segredos para prolongar a expectativa de vida e envelhecer melhor. Um estudo feito por pesquisadores da Universidade de Tohoku, no Japão, mostra que entre 30 e 60 minutos de exercícios de fortalecimento muscular por semana é o suficiente. De acordo com os resultados da pesquisa, o risco de morte prematura entre as pessoas que se movimentam é entre 10% e 17% menor do que o verificado em pessoas sedentárias. Exercícios que utilizam o peso do próprio corpo, como musculação e a prática de esportes, são algumas das recomendações. Além disso, atividades como Tai chi e ioga também são indicadas para fortalecer ossos e músculos. Manter o corpo ativo ajuda ainda a melhorar resultados da menopausa, de períodos pós-operatório e pode ajudar a prevenir fraturas nos ossos, por exemplo. Além disso, também auxilia no aumento da energia, melhora o humor e o sono. Segundo especialistas, pessoas que se exercitam por ao menos meia hora na semana demonstram redução do risco de morte, doenças cardíacas e câncer. Uma hora semanal de atividades de fortalecimento muscular também foi relacionada à diminuição do risco de diabetes A massa muscular e óssea do corpo humano atinge o pico antes dos 30 anos. A partir dessa idade, começa um decaimento natural. Ou seja, indivíduos que começam a se exercitar na juventude terão aumento da força óssea e muscular ao longo da vida. Pessoas que se exercitam depois dos 30 anos reduzem a queda natural do corpo, conseguem preservar a força óssea e muscular e vivem muito melhor. Exercícios que fortalecem os ossos e os músculos são essenciais para evitar doenças e demais problemas de saúde. Além de melhorar o equilíbrio, se exercitar ao menos duas vezes por semana é um dos segredos para prolongar a expectativa de vida e envelhecer melhor Mike Harrington/ Getty Images

Melhora o equilíbrio

Os saltos fortalecem os tornozelos, joelhos, quadril, lombar e as costas e exigem múltiplas habilidades ao mesmo tempo. O praticante precisa saltar, equilibrar-se em uma superfície instável, manter a posição do corpo e antecipar a próxima ação.

Fortalece o coração

Assim como outros exercícios físicos, o salto na cama elástica aumenta o fluxo de oxigênio bombardeado pelo coração, além de fortalecer os pulmões e o sistema respiratório.

Entre os benefícios, os praticantes podem ter redução da pressão arterial, dos níveis de colesterol e de doenças cardiovasculares. “O simples esforço de pular significa que o oxigênio é bombeado pelo corpo com mais eficiência”, conta a personal.

Desestressante

“Quando você pula em uma cama elástica, o cérebro libera hormônios do bem-estar”, afirma Kimberlee. A endorfinas, dopamina e serotonina trabalham juntas para fazer com que os praticantes se sintam melhores e menos estressados