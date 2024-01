Descubra o que o tarot promete para esta temporada do BBB24

O BBB 24 já começou e com ele as várias expectativas de todo o ano: como será que vai ser? Quem vai ganhar? Quais polêmicas entre camarote e pipoca vão surgir? Pensando nisso, resolvemos consultar as cartas de tarot para saber como a edição vai prosseguir. Confira!

Energias do tarot para a temporada do BBB 24

O Carro

A edição do BBB 24 começa deixando definitivamente para trás todas as polêmicas do ano passado e todas as estratégias que não deram certo. Mesmo sendo tão falado, a edição de 2023 não caiu no gosto do público – o que remeteu ao Big Boss tomar medidas drásticas de mudanças e direcionamentos. Por isso, a vibração do arcano O Carro aparece com uma energia de seguir em frente de forma direcionada e eficaz. Além disso, os participantes podem começar o jogo de forma mais defensiva, apesar de estarem dispostos a fazer de tudo pelo prêmio.

Oito de Espadas

A temporada do BBB 24 promete ser intensa! Ao mesmo tempo que surge, através do 8 de Espadas, uma energia de saber o que fazer, ter exatamente tudo pensado na mente, alguns participantes podem nao conseguir acessar seu vedadeiro potencial, nao mostrando ao que veio. Com isso, uma certa monotonia pode tomar conta (ou, como usado na linguagem do programa, o excesso de plantas pode reinar).

Valete de Copas

E é aí que vem o Valete de Copas para dar aquela movimentada! Pode ser através de romances rápidos, imaturos e casuais (mas, que não passam disso) e tem o potencial de causar uma fofoca daquelas! Ou, até mesmo, através de atitudes provenientes de imaturidade emocional que podem colocar certas estratégias a perder.

O Imperador

Para fechar a tiragem, a edição do BBB 24 pode consagrar um homem como campeão. O arcano do Imperador traz em evidência uma pessoa líder, astuta, decidida e determinada. Em meio a um pequeno caos emocional, onde outros participantes podem usar de artimanhas superficiais para vencer o programa, vai se destacar uma figura com um poder maior entre os outros e com o público, claro. Uma pessoa que usa da boa fala, do magnetismo e do pensamento focado para vencer. Basta ver quem será que vai conseguir esse feito. Estamos de olho!