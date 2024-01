Djalma e Robert chegam e são integrados ao elenco do Rio Branco

O volante Djalma e o atacante Robert foram integrados ao elenco do Rio Branco nesta quarta, 17, e são mais duas contratações para a disputa das competições em 2024. Os dois atletas foram bem indicados e chegam para lutar por vagas na equipe titular.

“O Rio Branco tem um excelente calendário e isso foi determinante para aceitar a proposta e vir jogar no futebol acreano pela primeira vez. Vou trabalhar forte em busca do meu espaço dentro da equipe”, comentou Djalma.

Fechar elenco

A diretoria do Estrelão ainda busca a contratação de um goleiro para poder fechar o elenco. “Estamos trabalhando para ter um elenco forte em todos os setores. Teremos muitos desafios nesta temporada”, avaliou o presidente Valdemar Neto.

Dois períodos

O elenco do Rio Branco fará treinos em dois períodos nesta quinta,18, no José de Melo. O técnico Vaguinho Santos começa a pensar na montagem da equipe para a estreia no Estadual contra o Atlético no dia 20 de fevereiro, no Florestão.