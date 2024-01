É errado lavar o cabelo todos os dias? O que dizem os especialistas

“Durante a lavagem, a pessoa pode aproveitar para fazer uma terapia capilar. Com as pontas dos dedos (nada de unhas!), o indivíduo massageia o couro cabeludo e pode ‘soltar’ um pouco ele do crânio. Dessa forma, você está ativando a circulação. Quanto maior o aporte de circulação do sangue, mais aporte para o folículo”, orienta a dermatologista Luciana Passoni.