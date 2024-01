Entenda porque o ‘carro do fumacê’ não foi utilizado no combate a dengue no Acre

O Acre vem enfrentando um aumento significativo nas notificações de dengue nas últimas semanas. O disparo nos casos fez a população questionar a ausência de uma medida utilizada no combate ao mosquito transmissor da doença: o fumacê.

O fumacê serve como uma alternativa barata para a prevenção da doença. Nele, veículos circulam as ruas da cidade, diariamente, pulverizando um inseticida contra o mosquito da dengue.

Durante coletiva de imprensa realizada nesta semana, o secretário de Saúde do Acre, Pedro Pascoal, explicou os motivos da medida não ter sido aplicada neste ano no estado. Segundo ele, o fumacê tem um baixo índice de mortalidade dos mosquitos transmissores.

“O fumacê é medida de último caso. Porque o risco supera o benefício. Apenas 40% dos mosquitos são acometidos com o fumacê. Nós só matamos 40% dos mosquitos com fumacê. Ele é tóxico para o ser humano. Além disso, não adianta eu matar o mosquito, sendo que as larvas não são atingidas pelo fumacê. O mosquito dura em média 30 dias e produz até 450 ovos desses ovos. Dessas larvas, eu vou ter as larvas e de 8 a 10 dias elas vão virar o mosquito já na fase adulta”, explicou.

Por outro lado, a Prefeitura de Rio Branco já realizou o uso do fumacê na capital. Porém, de uma maneira diferente. Foram utilizados agentes de endemias, que de pé, fizeram a aplicação do inseticida UBV, como forma de prevenir possíveis focos do mosquito Aedes Aegypti, transmissor da Dengue, Zica e Chikungunya.

Situação de Emergência

Em uma edição extra do Diário Oficial do Acre, o governo do Estado decretou situação de emergência por conta do aumento significativo dos casos de dengue. Só nas últimas semanas, houve um crescimento de 106,6% nos casos da doença. O decreto é válido por 90 dias.

Dados do Painel de Monitoramento das Arboviroses do Ministério da Saúde, revelam que o estado do Acre teve o segundo maior crescimento no número de casos de dengue do país no ano de 2023, quando comparado ao ano anterior, 2022.

De acordo com os dados, entre as Semanas Epidemiológicas (SE) 1 a 48 de 2023, foram notificados 5.445 casos prováveis de Dengue no Acre, que representa um aumento de 106,6% em relação ao mesmo período de 2022, tendo sido confirmados 3.755, dos quais 29 apresentaram sinais de alarme e 2 foram classificados como Dengue Grave. Além disso, os dados mostram que não há registro de óbitos pela doença.