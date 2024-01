Estudante de Direito da Ufac morre após ficar na UTI por conta de acidente grave

O jovem Adriano Monteiro, estudante de Direito da Universidade Federal do Acre (Ufac), que havia sofrido um grave acidente na virada do ano, não resistiu aos ferimentos e faleceu na noite desta sexta-feira (12). Ele estava internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital de Urgencia e Emergência de Rio Branco (Huerb).

Na Ufac, Adriano foi diretor da atlética de Direito e membro do centro acadêmico do curso. Ainda não há informações sobre o local do velório e nem do sepultamento. O anúncio oficialmente da morte do jovem foi realizado pela família na noite desta sexta (12) via redes sociais por um card.