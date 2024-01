Exportação faz preço da lata da castanha subir para R$ 50 no interior do Acre

Nas últimas semanas, o preço da lata de castanha na cidade de Sena Madureira sofreu uma alteração. Inicialmente, os empresários estavam comprando por 35 reais. Porém, esse valor saltou para 50 reais.

De acordo com Raimundo Izídio (Pombo Roxo), a abertura do mercado Nacional e Internacional resultou nesse aumento. “À medida em que há compradores lá fora, a tendência é de aumento no preço. Isso é bom para os nossos produtores de castanha que podem ter uma renda a mais para o sustento de suas famílias”, comentou.

Em Sena Madureira, há vários empresários comprando castanha. Alguns deles implantaram até mesmo armazéns para estocar o produto.

Quem lida com a quebra da castanha confirma que é um trabalho árduo, por isso, precisa de valorização. “A gente se arrisca muito dentro da floresta. Tem que colher os ouriços, quebrá-los e ainda providenciar o transporte da castanha. É uma atividade que impõe muitas dificuldades, mas com o dinheiro que a gente consegue dá pra comprar mercadorias e suprir outras necessidades da nossa família”, destacou o morador Antônio Raimundo, do igarapé Maloca.

A castanha produzida em Sena Madureira é exportada para outros Estados do Brasil e até mesmo para outros países.