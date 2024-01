Fé e devoção: devotos doam 40 cabeças de gado para bingo da paróquia São Sebastião, em Xapuri

O grande bingo que todos os anos é realizado em Xapuri, pela paróquia São Sebastião, fundada em 1910, reuniu centenas de pessoas neste sábado (20), que tentavam a sorte para ganhar 40 cabeça de gado, todas ofertada por fiéis e devotos do santo padroeiro do município.

Uma forte chuva ainda quis atrapalhar a maior festa da cidade, mas os devotos não arredaram o pé das dezenas de abrigos que foram montados para recebê-los.

Depois do bingo foi iniciada a tradicional missa de São Sebastião, lotando a paróquia que leva o nome do Santo, e também toda a esplanada da igreja. Em seguida, milhares de fiéis acompanharam a procissão, que ganhou as largas ruas da cidade às 17:30.