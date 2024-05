Veja a lista dos nomes de mortos e desaparecidos após chuvas no RS

A Defesa Civil do Rio Grande do Sul divulgou, na tarde desta quinta-feira (9/5), a identidade dos mortos e desaparecidos em decorrência das chuvas fortes que assolaram o estado nos últimos dias.

Até o momento, quase 1,5 milhão de pessoas em 428 municípios gaúchos foram afetadas pelas tempestades na região, que deixaram 107 mortos, 136 desaparecidos e 165 mil desalojados.

Para ajudar no envio de ajuda humanitária e na reconstrução do Rio Grande do Sul, o governo federal anunciou, nesta quinta-feira, um conjunto de 12 medidas, com recursos que totalizam R$ 50 bilhões.

A Defesa Civil informou que conseguiu identificar apenas 89 mortos. As demais 18 vítimas ainda não foram reconhecidas pelas autoridades que atuam na região. Além dos óbitos, uma lista com 136 desaparecidos foi divulgada (confira abaixo).

Veja a relação de mortos e desaparecidos no RS