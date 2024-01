Gladson abertura de estudos para realização de novos concursos públicos; confira detalhes

O governador Gladson Cameli autorizou a abertura de estudos para a execução de dois novos concursos públicos para contratação de servidores do quadro efetivo da Procuradoria-Geral do Estado (PGE). A autorização aconteceu durante reunião com a procuradora-geral do Estado, Janete Melo, nesta sexta-feira (19), em Rio Branco.

Os dois novos editais devem ofertar vagas para o cargo de procurador do Estado. Além disso, serão disponibilizado, ainda, cargos administrativos da instituição, incluindo o corpo técnico, analista e auxiliar, além do setor jurídico e de apoio especializado. A previsão é de que os editais sejam lançados ainda este ano.

Concurso para o cargo de procurador do Estado será o oitavo a ser realizado para a função. As novas vagas devem atender as baixas que ocorreram com servidores que foram para outros estados ou se aposentaram.

Em relação à área administrativa da PGE, o edital seguirá o plano de cargos e salários estabelecidos pela Lei Complementar n° 275, de 9 de janeiro de 2014.