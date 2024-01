Governo faz mapeamento para criar cartilha para mulheres trans e travestis no Acre

Em alusão ao mês da visibilidade trans no Brasil, a Secretaria de Estado da Mulher deve lançar uma cartilha para o público trans e travesti no Acre, já no dia 29 de janeiro, data do Dia da Visibilidade Trans no país.

A informação foi confirmada pela secretária da Mulher, Márdhia El-Shawwa. “Além disso, ainda em janeiro, Mês da Visibilidade Trans, teremos o projeto Sou a Travesti, Existo, que deve ser lançado no dia 29. Por meio desse projeto, desenvolvemos uma cartilha referente exclusivamente às mulheres transexuais e travestis para o esclarecimento da população quanto ao assunto”, disse a chefe da pasta.

Além disso, a Secretaria abriu uma pesquisa de mapeamento de mulheres trans e travestis. A pesquisa irá servir para desenvolver políticas públicos para mulheres lésbicas, bissexuais, transexuais e travestis (LBT+).

Acre pioneiro

O governo do Estado também deu um passo importante no direito desse público. No último mês, inaugurou o primeiro ambulatório especializado em atendimento a Travestis e Transexuais. O centro foi montado no posto de saúde Ary Rodrigues, no bairro Seis de Agosto, em Rio Branco, e irá focar no atendimento de atenção primária. O ambulatório servirá como teste para outro local que deve ser inaugurado em 40 dias: mais um centro especializado na saúde desse público no posto Roney Meirelles, no bairro Adalberto Sena.

A iniciativa é uma parceria entre o Governo do Estado e a Prefeitura de Rio Branco. O ambulatório já era algo previsto em uma portaria publicada há 10 anos, mas que nunca tinha sido colocada em prática.