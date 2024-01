Horóscopo do dia: veja as previsões para todos os signos nesta segunda

Para muita gente, esta segunda-feira, dia 8, representa o fim do recesso do final de ano. Como o que acontece no céu não poderia ser muito diferente do que ocorre na Terra, o astral tem pique de reflexão, mas também ajuda a motivar quem eventualmente estiver desanimado. Pronto para sair da cama e partir para a vida?

Então, é hora de deixar a preguicinha de lado, mesmo que o astro regente do dia da semana seja a Lua, se considerarmos as práticas dos antigos magos caldeus. Aliás, a rainha da noite já está praticamente ausente do céu noturno, já que são os últimos dias da Lua Minguante. Avançando pelo signo de Sagitário, ela incentiva o bom humor e a motivação, ao passo em que ainda mantém o espírito reflexivo típico dessa fase lunar.

Para lembrar das responsabilidades que chamam quem retorna ao trabalho, o nosso satélite natural engata uma tensão com o estruturado Saturno. Atualmente passando pelo signo de Peixes, o senhor dos anéis do Sistema Solar lembra que, antes de qualquer coisa, é preciso estar de bem com o inconsciente e com a espiritualidade, o que significa, em última instância, colocar a saúde mental como prioridade. Por isso, vale lembrar: o ambiente profissional precisa ser saudável, com cobranças exequíveis e metas realizáveis.

Ainda para reforçar a ideia de que não adianta sonhar com o impossível ou prometer mundos e fundos na hora de vender produtos ou serviços, o mental planeta Mercúrio engata uma quadratura – um ângulo de 90° que, na metafísica astrológica, significa uma relação tensa entre dois astros – com Netuno. Com essa configuração celeste, o astral parece desafiar a todos para que busquem uma forma mais racional e menos abstrata para encarar a volta à rotina.

Por isso, se o seu trabalho envolver a venda de geladeiras para esquimós ou a sua empresa for do tipo que promete um mundo cor de rosa aos seus funcionários, sem entregar nada disso, é bom resgatar o vínculo com a realidade. Afinal, em plena temporada capricorniana e com o céu já se preparando para desenhar aspectos harmônicos com planetas em signos do elemento Terra, é bom estar preparado para realizar de forma prática!

Observe: a Lua Minguante já está de difícil visualização no céu, dada a proximidade com o Sol. Na divisa entre a Constelação de Escorpião e a Constelação de Serpentário, a rainha da noite ascende ao Leste somente depois das 3h da manhã da terça-feira, dia 8. Ficando visível por pouco tempo antes de ser finalmente ocultado pelo brilho solar, ao amanhecer, o nosso satélite natural poderá ser visto pouco abaixo do planeta Vênus, que está em sua fase matutina.