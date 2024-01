Lucas Veríssimo se despede do Corinthians com “até breve”, mas cutuca: “A verdade prevalecerá”

O zagueiro Lucas Veríssimo publicou uma mensagem de despedida do Corinthians na tarde deste sábado, com um trecho final enigmático, dias depois de o presidente alvinegro, Augusto Melo, tratar com surpresa a escolha do jogador em rumar ao futebol do Catar e dizer “maldito homem que confia no homem”.

A frase usada por Augusto também foi usada por Veríssimo em seu texto de despedida. O jogador ainda escreveu que “a verdade prevalecerá”, deixando no ar uma possível discordância sobre o que foi dito pelo dirigente a respeito da negociação.

Em seu texto, Veríssimo disse ser um “até breve” e também ressaltou que foi um sonho vestir a camisa do Timão e que foi muito bem tratado por todos no período em que esteve no clube. Confira na íntegra o texto do jogador: