Marcia Fu revela por que está sem sexo há seis anos

“A última vez foi há seis anos, quando separei do pai do Gabriel, eu não transo com ninguém, não tenho vontade, eu gosto de dançar, dançar no queijo, isso eu gosto, mas não tenho tesão agora”, disse ao Portal Leo Dias.

Ela contou ainda que não costuma pensar em sexo e que o homem da vida dela agora é o filho. Marcia garantiu ainda que não pensa em viver um relacionamento por agora.

“Não penso [em homem], sem chance por enquanto. Deixa primeiro meu Gabriel estabilizar, eu sou muito mãezona, não sei te explicar, não quero amar ninguém.”