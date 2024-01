MC Carol se casa com ex-ator de filme pornô gay

MC Carol se casou neste domingo (7/1) com o ex-ator de filme pornô gay, San Bolt. A funkeira compartilhou registros da festa de casamento nas redes sociais. “Nos conhecemos 07/01/2023. Nos casamos 07/01/2024”, escreveu.

Em resposta, MC Carol recebeu uma série de comentários carinhosos. “Que lindo! Felicidades”, escreveu João Guilherme. “Sua linda, maravilhosa, brilha muito!! Que o amor seja o fio condutor da vida de vocês”, comentou a atriz Aline Borges.

Conteúdo adulto

Em novembro do ano passado, a colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles, divulgou que San trabalhava como ator pornô e já estrelou filmes adultos ao lado de rapazes. Nas produções, como as do site Hot Boys, ele é conhecido pela alcunha de San Bolt. Tem 27 anos e é de Jacarepaguá, Zona Oeste do Rio de Janeiro.

Antes de assumir o relacionamento com San, MC Carol rompeu um noivado com Samuel da Silva. Ela ainda revelou ter traído o rapaz quando foi para o Catar acompanhar a Copa do Mundo. De acordo com a cantora, o estopim para o término foi Samuel a tratar como “pai”.