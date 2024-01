Motoqueiro colide na traseira de caminhão baú, quebra clavicula e vai parar no PS de Rio Branco

Na tarde desta terça-feira (23), um grave acidente foi registrado na Avenida Getúlio Vargas, no Bosque, em Rio Branco (AC), deixando um trabalhador do setor privado ferido. Wesley Gabriel da Silva, de 23 anos, conduzia sua motocicleta Honda Titan preta no sentido bairro ao centro, quando colidiu violentamente na traseira de um caminhão Baú, cujo motorista foi identificado como Ronaldo.

Segundo relatos do condutor do caminhão, no momento do acidente, um veículo Wolks Golf prata teria saído abruptamente de um posto de combustível, invadindo sua preferencial. Em uma tentativa de evitar a colisão, Ronaldo freou bruscamente. No entanto, Wesley, que seguia logo atrás, não conseguiu perceber a manobra a tempo, resultando em um impacto violento na traseira do veículo e sua queda no solo.

Testemunhas que trafegavam pela região imediatamente prestaram socorro à vítima. Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e Emergência (Samu) foi acionada para socorrer a vítima que foi conduzido ao Pronto-Socorro da capital, apresentando estado de saúde estável. As informações apontam que o motociclista sofreu uma possível fratura na clavícula direita, além de uma fratura no joelho direito e algumas escoriações. Ele permanece lúcido e orientado na unidade de saúde, aguardando a realização de novos exames.

A Polícia Militar, por meio do Batalhão de Trânsito, foi chamada para a ocorrência. Após colher todas as informações necessárias, a equipe acionou os profissionais da perícia criminal, que irão determinar as circunstâncias reais do acidente. O caso permanece sob investigação.