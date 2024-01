Neymar se manifesta após boatos de que seria pai pela terceira vez

A notícia de que Neymar teria engravidado uma modelo brasileira rodou a internet e foi o assunto desta terça-feira (2/1). Entretanto, o jogador, por meio de sua assessoria, negou a informação, disse que só tomou conhecimento dos boatos através da imprensa e prometeu acionar judicialmente quem disseminou a notícia.

“Espero sinceramente que aqueles responsáveis por disseminar informações falsas sejam devidamente responsabilizados por suas ações”, pontuou a equipe do craque da Seleção Brasileira, em declaração à Caras Brasil. Vale lembrar que Mavie, filha de Neymar com Bruna Biancardi, nasceu em outubro de 2023.

Mavie e Davi Lucca vão ganhar mais um irmão? De acordo com o portal Leo Dias, Neymar Jr. será papai pela terceira vez. A mãe do neném seria uma modelo brasileira que estaria no primeiro trimestre de gestação.

De acordo com o jornalista, a mulher e o jogador viviam um romance. Ela contou ao atacante que estava grávida por Whatsapp e deixou Neymar “surpreso” com a notícia. A principal preocupação do jogador foi com Bruna Biancardi, mãe de Mavie, que nasceu em outubro do ano passado.

Biancardi anunciou o fim do relacionamento com o jogador em dezembro. A mãe do novo filho está atualmente no terceiro mês de gravidez.

Vale lembrar que ainda não há confirmação oficial sobre a suposta gravidez.

Romance com a modelo

O colunista alega ainda que Neymar vivia um romance com a modelo brasileira, incluindo o período em que o jogador se recupera da lesão que sofreu no joelho.

Como tudo começou

Os rumores começaram após a influencer Jamile Lima comentar em uma foto da filha, fruto do relacionamento com Bruna Biancardi.

“Neném linda! Já vai ganhar um irmãozinho (a) do papai Ney! Só um aninho de diferença vai ter…”, escreveu a modelo em uma publicação do perfil Segue a Cami.

Jamile Lima voltou ao perfil Segue a Cami após o seu comentário viralizar e negou a autoria: “Eu não escrevi isso não!!! Melhor apagar minha foto!!”.

O colunista alega ter confirmado a informação de que o jogador será pai de novo, mas ainda não há pronunciamento oficial de Neymar.