Nível do Rio Acre ultrapassa os 11 metros e se aproxima da cota de alerta, diz Defesa Civil

Após as fortes chuvas que atingiram a capital acreana ao longo do fim de semana, o nível do Rio Acre subiu rapidamente e já ultrapassou a cota de atenção, é o que afirma a Defesa Civil.

Em medição realizada às 6h desta segunda-feira (8), o afluente atingiu a marca de 11,22 m – 76 cm a mais do que o registrado às 17h do domingo (7).

O dado se mostra preocupante já que o nível do Rio sobe de forma repentina – como já previam os órgãos de controle, por conta do volume de chuvas esperado para a região.

O nível de alerta do Rio Acre é de 13m, e o nível de transbordamento é de 14m.