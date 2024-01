No Acre, grupo de servidores bate na trave e por pouco não leva prêmio da Mega da Virada

Um grupo de funcionários da Secretaria Municipal de Educação (Seme), em Rio Branco, chegou muito perto de levar uma bolada na Mega da Virada, que sorteou as dezenas na noite do último domingo (31).

Hoje, os servidores teriam acordado milionários caso os números marcados não tivessem sido sempre um a mais ou a menos do que os números sorteados.

Veja a aposta feita pelo grupo e as dezenas sorteadas pela Caixa Econômica Federal:

Cinco apostadores acertaram a Mega da Virada. Os números sorteados foram 21, 24, 33, 41, 48 e 56. O prêmio foi de R$ 588.891,021, o maior da história do concurso promovido pela Caixa Econômica Federal. Cada um dos ganhadores receberá R$ 117.778.204,25.

A aposta feita pelo grupo foi enviada ao ContilNet e mostra as dezenas marcadas por eles. Segundo uma das servidoras, que preferiu não se identificar, 70 pessoas participaram de um bolão, no qual foram feitos quatro jogos, com 10 números, cada.

Ela conta, ainda, que caso tivesse ganhado na Mega da Virada iria realizar o sonho de pagar a faculdade da filha. “A primeira coisa que eu ia fazer era pagar a faculdade 100% da minha filha para ela fazer medicina”, revela.