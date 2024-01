‘Paca’ do Acre no BBB: Feijoense revela vídeo gravado para reality da Globo; ASSISTA

Conhecido popularmente como ‘Paca’ no município de Feijó, no Acre, o acreano Raimundo Nonato de Oliveira Pereira compartilhou um vídeo onde sonha em participar do famoso reality global Big Brother Brasil. O vídeo, que foi publicado pelo Feijó Notícias, ganhou torcida, compartilhamento e comentários dos conterrâneos.

“Sou pobre, não sou rico, e se Deus quiser eu conto com a ajuda de vocês… eu desejo muito ir porque é meu sonho, e quero muito que a Globo dê uma olhada no meu vídeo, que me classifique e seja pelo menos o último a entrar na casa”, disse o acreano no vídeo.

O BBB 24 contará com 26 participantes em busca do prêmio em dinheiro. Além dos 18 nomes que serão revelados nesta sexta-feira (5), durante o Big Day, o público conhecerá no Fantástico de domingo (7) outros 14 candidatos ao elenco oficial, que disputarão as oito vagas restantes.

O telespectador votará para colocar um homem e uma mulher dentro da casa. Os 12 restantes ainda terão uma segunda chance para entrar no jogo. Na segunda (8), os participantes já confinados votarão para escolher mais seis competidores que completarão o time.

Veja vídeo: