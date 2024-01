PRF apreende mais de 85 kg de drogas no Acre; veja o vídeo

Na tarde de quarta-feira (17), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu quatro homens integrantes de uma organização criminosa com drogas em Plácido de Castro/AC. A ação aconteceu após o motorista fugir da abordagem, desobedecer a ordem de parada e, durante a fuga, ter perdido o controle do automóvel. A PRF contou com apoio de uma guarnição da Polícia Militar.

Por volta das 14h, policiais rodoviários federais realizavam serviço de ronda na BR-317, momento em que um motorista visualizou a viatura e, para fugir, ultrapassou outro veículo em local proibido. Ao se aproximar, os policiais deram ordem para o condutor parar, mas ele não acatou a determinação e empreendeu fuga, em alta velocidade, inicialmente na rodovia federal e depois pela AC-040.

De imediato, foi solicitado apoio de outras equipes da PRF e da Polícia Militar. Após dezenas de quilômetros percorridos na chuva, o fugitivo perdeu o controle do carro, aquaplanou e saiu da pista de rolamento. Os policiais ainda solicitaram que uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) fosse até o local para os procedimentos de saúde do condutor e passageiros.

Dentro do veículo, foram apreendidos 80,46 kg de maconha, 4,16 kg de cocaína e 1,06 kg de skunk. Além do condutor, estavam mais três passageiros e todos foram encaminhados para a autoridade judiciária. Os presos poderão responder por associação para o tráfico de drogas, de acordo com a Lei nº 11.343/2006.