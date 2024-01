Principais operações da Polícia Civil prenderam quase 60 pessoas no Acre em 2023

A Polícia Civil do Acre apresentou um balanço das principais operações realizadas em 2023. Foram quase 60 pessoas presas em todo o estado, resultado de investigações complexas.

De acordo com o comando da Polícia Civil, a implementação de tecnologias avançadas, o aprimoramento da capacitação dos agentes e a colaboração intensificada com outras agências de segurança foram fatores determinantes para o avanço e conclusão das investigações.

“As operações estratégicas e os investimentos em recursos humanos e tecnológicos refletem nosso compromisso em combater a criminalidade de forma eficaz e inovadora”, disse o delegado-geral de Polícia Civil do Acre, Henrique Maciel.

Entre as operações deflagradas está a Boi de Ouro, que combateu o furto de gado no Acre. A investigação resultou em 40 ordens judiciais, incluindo prisões, mandados de busca e apreensão, e o sequestro de bens, com 15 pessoas presas.

As investigações iniciadas em Senador Guiomard tiveram desdobramento em outras quatro cidades: Plácido de Castro, Manoel Urbano, Porto Acre e Acrelândia. O inquérito apura diversas ocorrências de furto de gado que vinham ocorrendo desde 2021.

Em fevereiro de 2023, a Polícia Civil deflagrou a Operação Lusíadas, que retirou de circulação pessoas envolvidas em crimes contra a vida, resultando em 22 mandados judiciais cumpridos, incluindo 12 prisões preventivas e dez mandados de busca e apreensão.

Com três fases, a equipe de investigação da Polícia Civil também deflagrou a Operação Dínamo, focada em coibir furto e receptação de fios de cobre. A operação resultou no fechamento de sucatões e apreensão de toneladas de cobre.

Também foi realizada a Operação Átria, em parceria com o Ministério Público, que resultou em 396 mulheres atendidas, 20 mandados de prisão cumpridos, e a instauração de 420 inquéritos policiais de crimes praticados contra a mulher.