Real Madrid renova o contrato de Éder Militão até 2028

Depois de renovar os contratos de Vinícius Júnior e Rodrygo no final do ano passado, o Real Madrid anunciou nesta terça-feira (23/1) a renovação do zagueiro Éder Militão. O anuncio foi feito pelo próprio Real. Militão tinha contrato com o clube até 2025, mas estendeu o vínculo até junho de 2028.

De acordo com informações divulgadas pela imprensa espanhola, Militão vai passar a receber cerca de 6 milhões de euros (mais de R$ 32 milhões) por temporada.

Além dos brasileiros, a diretoria merengue já havia anuncia as renovações de contrato dos meias Eduardo Camavinga e Federico Valverde. Outra renovação importante anunciada pela diretoria comandada por Florentino Pérez foi a do técnico Carlo Ancelotti, que permanecerá no clube até junho de 2026.

Éder Militão não joga desde o primeiro jogo da temporada no Campeonato Espanhol, em 12 de agosto do ano passado, diante do Athletic Bilbao. O zagueiro sofreu uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, passou por cirurgia, e está em fase final de recuperação.

A expectativa é que Militão volte a jogar no final de fevereiro ou início de março. Aos 26 anos, o brasileiro foi contratado pelo Real Madrid em 2019. O clube desembolsou 50 milhões para contar com o atleta que atuava no Porto e foi formado nas categorias de base do São Paulo.

Desde que chegou ao clube, Militão conquistou uma Champions League, um Mundial de Clubes, uma Supercopa da Europa, duas La Ligas, uma Copa do Rei e três Supercopas da Espanha.