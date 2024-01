Saltburn faz música de 2001 bater pico de quase 1 milhão de streams

A música Murder on the Dance Floor voltou aos dias de sucesso desde o lançamento de Saltburn. Isso porque o hit de Sophie Ellis-Bextor, de 2001, faz parte da trilha sonora do novo filme de Emerald Fennel, o que impulsionou a busca por ela nos streamings.

De acordo com um post feito pela própria cantora, a música conquistou quase 1 milhão de reproduções em 29 de dezembro. Apenas no Spotify, o sucesso acumula 237,4 milhões de streams.

No Instagram, Sophie também compartilhou que o clipe de Murder on the Dance Floor está disponível em 4K 22 anos após o lançamento. “[É] a história de uma competição de dança onde o mal triunfa sobre o bem”, definiu a artista, que também indicou Saltburn para os seguidores por apresentar a letra “da maneira mais brilhante e memorável”.