Santa Cruz conquista vitórias nas estreias da Copa Rancharia

O Santa Cruz iniciou com vitórias a caminhada na Copa Rancharia nesta terça, 23, no interior de São Paulo. A equipe Sub-14 goleou o Instituto AEFA, do Mato Grosso do Sul, por 4 a 0 e no Sub-16 a Capivara bateu o Instituto AEFA por 2 a 0.

“Conseguimos uma vitória importante. Nosso início foi nervoso e tomamos decisões erradas no último terço do campo. Vamos desfrutar dessa vitória e realizar os ajustes para o segundo jogo da competição”, afirmou o técnico Léo Raches, comandante do Sub-16.

Volta a campo

As equipes do Santa Cruz voltam a campo nesta quarta, 24, no campo da Vila Luar, em Rancharia, para enfrentar Elosport, de São Paulo, nas duas categorias. O time Sub-16 entra em campo, às 12:00 (hora Acre) e o Sub-14, às 13h30 (hora Acre).