Sindicato repudia violência contra médico plantonista da UPA de Cruzeiro do Sul

A Diretoria do Sindicato dos Médicos do Estado do Acre (Sindmed-AC) emitiu nesta quarta-feira (17) uma nota de repúdio diante do mais recente ato de agressão ocorrido contra um médico plantonista da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Cruzeiro do Sul, na noite de terça-feira (16).

O profissional, que estava desempenhando suas funções essenciais no atendimento à população, foi alvo de violência enquanto exercia seu papel fundamental na prestação de cuidados médicos. No documento, o Sindmed-AC destaca a necessidade urgente de uma apuração rigorosa dos fatos e a aplicação de uma punição exemplar ao agressor.

“A entidade sindical parabeniza o médico agredido pela sua serenidade, ética e eficiência ao garantir a continuidade da assistência aos demais pacientes, mesmo diante de uma adversidade tão grave. A postura profissional do médico é um exemplo de resiliência e comprometimento com a saúde da comunidade”, afirmou.