Sisu: veja quais são os cursos mais concorridos da Ufac em primeiras notas de corte

A primeira parcial das notas de corte do Sisu 2024 foi divulgada nesta terça-feira (23) e revelou que os cursos mais procurados da Universidade Federal do Acre continuam sendo Medicina e Direito, ambos no campus Rio Branco.

A nota de corte é a pontuação do último classificado na quantidade de vagas disponíveis por curso. As inscrições permanecem abertas até as 23h59 da próxima quinta-feira (25), prazo máximo para que os candidatos possam mudar as opções de curso. Durante esse período a nota de corte oscila conforme a pontuação dos inscritos em cada curso.

A previsão é que o resultado final seja divulgado no dia 30 de janeiro, quando também começa o período para os candidatos não classificados na chamada regular manifestarem interesse na lista de espera. Essa etapa acontece até o dia 7 de fevereiro, também pelo Portal Único.

A partir deste ano, as instituições de educação superior poderão utilizar a lista de espera ao longo de todo o ano para preencher vagas remanescentes.

Cursos com alta na nota de corte

Na Ufac, os inscritos interessados em uma vaga no curso de medicina devem ter somado no Enem 2023 ao menos 745,22 pontos pelo sistema de cotas, ou 851,04 no caso da disputa em ampla concorrência. Essa nota supera a nota de corte de algumas das federais mais concorridas do país.

Para o curso de Direito, os estudantes devem ter alcançado no mínimo 657,44 pontos pelo sistema de cotas ou 782,43 em ampla concorrência. O curso que fecha o top 3 dos mais concorridos da Ufac é o de Enfermagem, que exige uma nota mínima de 747,17 pontos.

Em contrapartida, os cursos menos disputados da Ufac são: química, com 384,51, música com 490,70 e teatro, 514,32.

Mais sobre a Ufac e o Sisu

A Universidade Federal do Acre (Ufac) ofertará 2,3 mil vagas nos 46 cursos de graduação em Rio Branco e no Campus Floresta, em Cruzeiro do Sul. Uma novidade deste ano no Sisu é que o ingresso nos cursos acontecerá em edição única, não tendo mais segunda edição no meio do ano, como nos anos anteriores. As vagas disponibilizadas abrangem os cursos de primeiro e segundo semestre.

Os alunos que completaram os estudos em escolas públicas do Acre terão o bônus regional de 15% na nota final do exame.

Também serão contemplados com o bônus, estudantes de Guajará e Boca do Acre (AM); e de Nova Califórnia, Extrema e Vista Alegre do Abunã (RO).

Veja a parcial completa dos cursos da Ufac, na modalidade ampla concorrência:

Ciências Sociais – 577,93

Física – 566,20

Teatro – 514,32

Ciências Biológicas – 636,65 – Licenciatura, campus Rio Branco, integral

Ciências Biológicas – 572,05 – Bacharelado, campus Cruzeiro do Sul, integral

Ciências Biológicas – 533,93 – Licenciatura, campus Cruzeiro do Sul, noturno

Ciências Contábeis – 712,63

Ciências Econômicas – 571,27

Direito – campus Rio Branco – 782,43

Direito – campus Cruzeiro do Sul – 746,70

Educação Física – Bacharelado – 632,23

Educação Física – Licenciatura – 630,73

Enfermagem – campus Rio Branco – 747,16

Enfermagem – campus Cruzeiro do Sul – 705,15

Engenharia Agronômica – 642,25

Engenharia Agronômica – campus Cruzeiro do Sul – 555,62

Engenharia Civil – 732,58

Engenharia Elétrica – 690,89

Engenharia Florestal – 582,82

Engenharia Florestal – campus Cruzeiro do Sul – 522,89

Filosofia – 551,39

Geografia – 579,27

História – 604,54

Jornalismo – 661,11

Letras – Espanhol – Cruzeiro do Sul – 535,11

Letras – Espanhol – Rio Branco – 551,43

Letras – Inglês – Rio Branco – 664,67

Letras – Inglês – Cruzeiro do Sul – 559,64

Letras – Libras – Rio Branco – 571,47

Letras – Português – Rio Branco – 633,74

Letras – Português – Cruzeiro do Sul – 624,45

Matemática – 636,32

Medicina – 851,03

Medicina Veterinária – 734,48

Música – 490,70

Nutrição – 701,33

Pedagogia – 639,39

Psicologia – 730,27

Química – 384,51

Saúde Coletiva – 554,42

Sistema de Informação – 730,33