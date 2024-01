Sob forte comoção, corpo de Walter Prado é enterrado em Tarauacá

O ex-delegado e deputado estadual do Acre, Walter Prado, foi sepultado nesta quarta-feira (3) no Cemitério São João Batista, no município de Tarauacá.

O velório aconteceu na sede da Polícia Civil, em Rio Branco e o corpo foi transladado até Tarauacá.

Ao chegar no município, o corpo recebeu homenagens da Polícia Civil, sendo carregado por uma viatura da corporação e, pelo Corpo de Bombeiros, que percorreu a cidade com o caixão de Walter Prado.

Ele ainda chegou a ser velado na Câmara de Vereadores de Tarauacá. O ex-deputado foi enterrado ao lado seu pai, Antônio Prado, que foi prefeito de Tarauacá, e de sua mãe.