Ulysses se reúne com superintendente da Suframa e pede mais incentivos às Áreas de Livre Comércio do Acre

O deputado Coronel Ulysses (União/AC) se reuniu nesta segunda-feira (8) com o superintendente da Zona França de Manaus (Suframa), João Bosco Gomes Saraiva. O encontrou ocorreu na sede do órgão, em Manaus (AM), e teve a finalidade de reivindicar mais incentivos para promover o desenvolvimento dos municípios do Acre abrangidos pelas Áreas dr Livre Comércio (ALCs].

Na Suframa, Ulysses conheceu [com detalhes] os programas do órgão que garantem apoio e incentivos aos municípios dessas áreas. A coleta das informações servirá para ajudar os prefeitos e empresários que atuam nas regiões das ALCs a obterem os benefícios disponibilizados pela Suframa, que, segundo Ulysses, são indispensáveis ao desenvolvimento acreano.

Atualmente, o Acre possui duas ALCs – uma em Brasiléia, com extensão à Epitaciolândia, municípios localizados na fronteira com a Bolívia, e outra em Cruzeiro do Sul, no vale do Juruá) sob a jurisdição da Suframa. Criadas em 1994, as Áreas de Livre Comércio têm o objetivo de facilitar o comércio de importação e de exportação (sob regime especial) nas localidades de sua abrangência.

Ulysses destinou R$ 1,5 milhão para o início das obras em Epitaciolândia (AC) de um Centro Turístico de Importação e Exportação. O centro, segundo o deputado, servirá para alavancar o comércio na região, impulsionado, assim, a economia local. “Lá em Brasília venho trabalhando para assegurar mais recursos para esse importante setor da economia acreana”, ressaltou.

“Estamos aqui [na Suframa] para, dentre outras coisas, abrir as portas aos municípios do Acre e, assim, garantir a obtenção de recursos, de mais incentivos, necessários à promoção do desenvolvimento econômico e social e a geração de emprego e renda nas áreas de livre comércio”, explicou Coronel Ulysses, após a reunião com o superintendente da Suframa.

Bosco Saraiva informou a Ulysses que, nos próximos dias, receberá em Manaus um grupo de prefeitos do Acre. “E isso já é fruto da reunião de hoje com o deputado Ulysses”, explicou. Saraiva ainda destacou a atuação de Ulysses que, “em pleno recesso parlamentar, veio aqui tratar dos interesses do Acre”.