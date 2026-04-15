15/04/2026
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Senac abre inscrições para cursos gratuitos de gastronomia e estética em Rio Branco

As capacitações são voltadas para quem deseja ingressar no mercado de trabalho

Por Juan Vinícius, ContilNet 15/04/2026
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Senac abre inscrições para cursos gratuitos de gastronomia e estética em Rio Branco
Senac abre inscrições para cursos gratuitos/Foto: Reprodução

O Programa Senac de Gratuidade (PSG) está com inscrições abertas para cursos gratuitos em Rio Branco. As oportunidades são ofertadas pela unidade do Senac localizada no bairro Bosque, com inscrições presenciais até o dia 22 de abril ou até o preenchimento total das vagas.

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Entre os cursos disponíveis estão Preparo de Salgados, Preparo de Hambúrguer Gourmet e Manicure e Pedicure. As capacitações são voltadas para quem deseja ingressar no mercado de trabalho ou aprimorar habilidades profissionais, com vagas preenchidas por ordem de chegada.

O curso de Preparo de Salgados possui carga horária de 40 horas, com aulas das 7h30 às 11h30, de segunda a sexta-feira. Para participar, é necessário ter, no mínimo, 16 anos e Ensino Fundamental I completo.

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Já o curso de Preparo de Hambúrguer Gourmet tem duração de 20 horas, com aulas das 13h às 17h, também de segunda a sexta, sendo exigida idade mínima de 18 anos e o mesmo nível de escolaridade.

Já o curso de Manicure e Pedicure conta com carga horária de 160 horas, com aulas no período da tarde, das 13h às 17h, de segunda a sexta-feira.

Para todos os cursos, os interessados devem apresentar RG, CPF, comprovante de endereço atualizado e certificado escolar no ato da inscrição. Para menores de idade, é obrigatória a presença de um responsável legal.

O atendimento ocorre na sede localizada na Rua Alvorada, nº 777, bairro Bosque.

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