Unidade de Saúde utiliza soro em bebedouro para hidratar pacientes com dengue

A Unidade de Referência em Atendimento Primário (Urap) Roney Meireles, localizada no bairro Alto Alegre, em Rio Branco, disponibilizou para os pacientes, soro caseiro em um bebedouro no corredor do local, visando auxiliar na hidratação de quem apresenta sintoma de dengue.

A Prefeitura de Rio Branco anunciou na última semana que a unidade passou a ser referência nos atendimentos aos casos de dengue na capital acreana.

A decisão de disponibilizar o soro caseiro acontece em meio ao aumento no número de casos de dengue em Rio Branco. A unidade tem registrado, diariamente, cerca de 400 atendimentos de pessoas com sintomas da doença. A média já chegou a ficar entre 500 e 600 pacientes.

O uso do soro caseiro é uma alternativa simples, barata e eficaz na reposição de água e dos sais minerais no organismo. Sua utilização é muito comum no tratamento de viroses e casos de dengue, disse a diretora da unidade, Clicia Moreno, em entrevista ao site G1 Acre.