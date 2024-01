VÍDEO: cobra gigante é encontrada no motor de carro e assusta mecânicos; confira

Uma cobra gigante foi retirada do motor de um carro na oficina Mega Centro Automotivo, em Rio Branco, nesta quarta-feira (10). O veículo foi levado em um guincho por uma cliente. Segundo o site Notícias da Hora, trata-se de uma cobra da espécie jibóia.

Ao estacionar o carro no pátio, um dos trabalhadores, ao abrir o capô para verificar possíveis problemas no motor, deparou-se com a cobra escondida e levou um susto. O Corpo de Bombeiros foi acionado, retirou a cobra e a encaminhou para o Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas).

Assista ao vídeo: