Virginia Fonseca e Zé Felipe anunciam nova gravidez: “Somos cinco”

Virginia Fonseca anunciou que está grávida novamente. A influenciadora agora espera o terceiro filho do casamento com o cantor Zé Felipe. Os dois são pais das pequenas Maria Alice e Maria Flor.

“Agora somos 5!!! Ainda estamos em êxtase com essa notícia, nos pegou de surpresa e estamos muito muito felizes!!!”, afirmou a empresária no anúncio compartilhado no Instagram na noite desta quarta-feira (17/1).

Ela aproveitou ainda para agradecer pela novidade. “Obrigada Deus pela dádiva de sermos pais pela terceira vez, 2024 começou com TUDO!!! Só peço a Deus que nosso neném venha com MUITA saúde, pq amor vai ter de sobra!!!! Toda honra e glória a Deus. 2024 É NOSSO”, comemorou.