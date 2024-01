Yasmin Brunet abre o jogo e ironiza término com Gabriel Medina

Yasmin Brunet voltou a falar sobre o fim do casamento com Gabriel Medina. Nesta sexta-feira (19/1), a modelo conversou com Wanessa Camargo e Beatriz Reis sobre a cultura do cancelamento e afirmou que foi criticada por algo que não fez.

“É que hoje é bizarro, eu destruí uma família. Qualquer cara que chega perto de mim e saí na mídia, os comentários são ‘daqui a pouco ele não fala mais com a mãe dele, daqui a pouco ele não sai mais com os amigos dele’. Vocês não tem noção de como é ser cancelada de uma parada que não aconteceu, cara”, lamentou. Veja aqui o momento!

Uma briga envolvendo Yasmin Brunet e a ex-sogra teve início em 2020, logo após seu casamento. Segundo rumores, a modelo teria sido a responsável por alertá-lo que sua carreira era controlada pela familiar. Logo depois, Gabriel demitiu o padrasto ao supostamente descobrir que suas finanças foram administradas de forma incorreta pela mãe. Desde então, a matriarca disparou indiretas contra a ex-nora.

Yasmin Brunet explica o caso

Confinada no BBB 24, Yasmin Brunet falou pela primeira sobre seu casamento com Gabriel Medina no dia 11 de janeiro. Em uma conversa com Wanessa Camargo, a modelo ironizou as críticas que recebe nas redes sociais relacionadas ao seu ex-relacionamento com o surfista. Vale destacar que Yasmin e Gabriel se casaram em 2020 e anunciaram a separação em agosto de 2022.

Tudo começou quando a filha de Zezé Di Camargo quis entender o porquê de a loira ser apontada na imprensa e perfis de fofoca nas redes sociais como causadora da discórdia na família do atleta olímpico. “Qual a merda que você fez? Desculpe. É o negócio do Medina, a separação?”, questionou.

De forma imediata, Yasmin Brunet não só desmentiu os rumores, como detonou o ex-marido por ter limitado ao se pronunciar sobre os rumores. “Deve ser porque eu separei uma família, segundo os fofoqueiros, porque era um pobre coitado que não sabia tomar as próprias decisões de se afastar de alguém ou não”, disparou.